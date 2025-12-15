Premierato Rampelli a Renzi | Tua riforma non stava in piedi non sei credibile – Il video

In un acceso scambio, Fabio Rampelli critica Matteo Renzi sulla sua proposta di riforma, definendola poco credibile. Rampelli sottolinea come, durante il suo mandato, Renzi non abbia attuato le riforme che ora propone, mettendo in discussione la sua credibilità e coerenza politica.

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "La tua proposta di riforma è poco credibile perché, quando eri al governo e avevi la forza per farla, non l’hai fatta. Hai invece portato avanti un’altra riforma costituzionale, bocciata dai cittadini perché mal costruita. Oggi parli di elezione diretta del capo del governo, ma questa proposta esiste grazie al centrodestra: se davvero sei d’accordo, dovresti votarla. Anche perché sei isolato, visto che tutto il centrosinistra sostiene l’opposto di te, dicendo che questa riforma toglierebbe poteri al Presidente della Repubblica. Tu dici il contrario, ma di fatto la tua riforma potrà passare solo quando in Parlamento ci sarai solo tu" così Rampelli a Renzi durante il dibattito sulla riforma. Open.online

