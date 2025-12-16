Guida sotto l’effetto di stupefacenti assolto automobilista | Il fatto non sussiste

Un automobilista precedentemente denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti è stato assolto dal Tribunale di Frosinone con la formula “perché il fatto non sussiste”. La decisione si basa sull’assenza di prove certe riguardo alla sua condotta, evidenziando come il sistema giudiziario valuti con attenzione le accuse di questo tipo.

Era stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma il Tribunale di Frosinone lo ha assolto con la formula "perché il fatto non sussiste". La sentenza è stata pronunciata il 18 novembre scorso. Protagonista della vicenda C.P., fermato nel luglio 2023 presso un'area di.

