A spasso di notte col motorino rubato ladro incauto fermato e denunciato

I carabinieri di Paternò hanno fermato e denunciato un giovane di 18 anni per riciclaggio di uno scooter rubato. Durante un controllo notturno lungo via Nicolosi, l’individuo è stato intercettato a bordo di un motorino, che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. L’operazione ha portato alla conferma dell’origine illecita del veicolo e all’identificazione del responsabile.

I carabinieri di Paternò hanno denunciato un 18enne per il riciclaggio di uno scooter rubato. Nella tarda serata di ieri l'equipaggio di una gazzella dell'Arma, nel transitare lungo la via Nicolosi, ha scorto un giovane, a bordo di un ciclomotore, il quale, non appena si è accorto della presenza.

