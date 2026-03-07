Da Atene a Venezia Il sorteggio non è il contrario della democrazia Anche nella riforma della giustizia

Da Atene a Venezia, il concetto di sorteggio viene spesso associato a reazioni di diffidenza e caricatura, come se rappresentasse un metodo improvvisato o privo di competenza. In Italia, questa parola suscita spesso scetticismo e critiche, alimentando l’idea che il sorteggio sia incompatibile con la serietà delle istituzioni. Tuttavia, la discussione sulla riforma della giustizia continua anche attraverso questo strumento.

Alternative al terrore. Tre passaggi per leggere la nuova linea di frattura, nella fiera contro l'Iran La parola "sorteggio" in Italia evoca due reazioni immediate: diffidenza e caricatura. Sembra l'anticamera dell'improvvisazione, l'abdicazione alla competenza, la resa al caso. Eppure la storia delle democrazie racconta esattamente il contrario. Racconta che l'estrazione a sorte, quando inserita dentro un sistema di regole, è stata uno degli strumenti più raffinati per impedire la cristallizzazione del potere, per disinnescare le consorterie, per neutralizzare le oligarchie. La riforma della giustizia che introduce elementi di...