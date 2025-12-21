I carabinieri sono quotidianamente impegnati in interventi legati al

Quattro interventi al giorno per richieste di aiuto da "codice rosso". Che non sempre si trasformano in notizie di reato o in denunce, ma che richiedono una presenza costante e una capacità di risposta immediata. Numeri che, sottolinea il comandante provinciale Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Perugia, colonnello Sergio Molinari, non indicano una particolare emergenza, ma rendono necessario un intervento che può e deve essere a più livelli. La repressione, ha sottolineato incontrando la stampa, da sola non è la soluzione. Certo la prevenzione, anche con misure mirate come gli ammonimenti del questore, ma anche attraverso azioni di tipo sociale ed educativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carabinieri in prima linea: "Codice rosso", quattro interventi al giorno

Leggi anche: Violenza di genere, in un anno 152 interventi dei carabinieri per il "Codice rosso"

