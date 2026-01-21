José Mourinho torna allo Juventus Stadium per una partita di Champions League contro il Benfica. L’incontro ha suscitato un’accoglienza calorosa da parte dei tifosi bianconeri, che hanno espresso il loro disappunto attraverso fischi e cori. La presenza dello Special One ha acceso l’atmosfera, riflettendo la passione e l’atteggiamento critico della curva nei confronti dell’allenatore portoghese.

Mercato Napoli, occhi su Giovane del Verona! C’è concorrenza in Serie A, ma attenzione alla Premier Calciomercato Cagliari, adesso è ufficiale: Ibrahim Sulemana è rossoblù! La nota del club Frick racconta la sua storia: «Scommettevo tanto, ero fuori controllo e pieno di debiti. Non riuscivo a smettere.» En-Nesyri, ma dove si trasferirà l’attaccante? Tre club sulle sue tracce: ecco quando prenderà la decisione definitiva. Ultimissime Cheddira Lecce: è fatta per il trasferimento dell’attaccante dal Sassuolo. Tutti i dettagli dell’operazione Napoli, che attacco a Conte! L’agente Giuffredi: «Non ha coraggio coi giovani, li tiene in ostaggio!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mourinho di nuovo allo Stadium: fischi, cori e l’accoglienza infuocata dei tifosi bianconeri

Mourinho torna allo Stadium: ecco l’accoglienza dei tifosi bianconeri. Dalla Curva si leva quel coroJosé Mourinho ritorna allo Juventus Stadium, suscitando reazioni tra i tifosi bianconeri.

Leggi anche: Juve Roma, Allianz Stadium sold-out: altra grande risposta dei tifosi bianconeri, numeri impressionanti in questa stagione allo stadio!

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Lo Stadium si infiamma: Mourinho di nuovo contro la Juventus; La Juventus cerca i punti per qualificarsi ai playoff contro Mourinho, ma i precedenti col Benfica fanno paura: una sola vittoria più di trent'anni fa; Spalletti: Mi aspetto un Benfica aggressivo, userà qualche furbata di Mourinho. Per noi è uno scontro diretto; La bastonata di Mourinho e la gufata di Spalletti: Juve-Benfica amarcord.

José Mourinho e la rivalità con la Juventus: tutte le frasi e i gesti contro i bianconeriPiù che una semplice rivalità, quello tra Mourinho e la Juventus è un rapporto ruvido fatto di attacchi, gesti e promesse: Non potrò mai allenarli. E ora lo Special One torna nuovamente a Torino da ... msn.com

Mourinho torna allo Stadium con il Benfica: la Champions della Juventus passa dallo Special OneMourinho torna allo Stadium con il Benfica: la Champions della Juventus passa dallo Special One La Champions League della Juventus incrocia ancora una volta José Mourinho, da sempre ... tuttojuve.com

Manchester United cerca il nuovo Manager. Dopo il regno vincente di Sir Alex Ferguson si sono succeduti: David Moyes Louis Van Gaal José Mourinho Ole Gunnar Solskjaer Ralf Rangnick Erik Ten Hag Ruben Amorim #allenaremania #manch - facebook.com facebook