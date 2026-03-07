Crozza imita Guido Crosetto il viaggio a Dubai e le polemiche | Mai mi sarei aspettato l' attacco subito dopo il selfie con il cammello

Ieri sera, durante la prima puntata di Fratelli di Crozza su Nove, Maurizio Crozza ha aperto con un'imitazione del ministro Guido Crosetto, commentando anche il suo viaggio a Dubai. Crozza ha scherzato sulla reazione negativa ricevuta dopo aver pubblicato un selfie con un cammello, mentre ha chiesto chiarimenti sul motivo della visita del ministro negli Emirati Arabi. La puntata si è concentrata su questi temi, senza ulteriori approfondimenti.

"Buonasera Ministro Crosetto, può chiarire i motivi per cui era a Dubai?" Ieri, venerdì 6 marzo, Maurizio Crozza ha aperto così la nuova stagione di Fratelli di Crozza, in prima serata sul Nove. La prima parodia è toccata, come tanti si aspettavano, al Ministro della difesa, il piemontese Guido Crosetto. A rivolgere la domanda che dà il via all'imitazione del comico ligure è stato come sempre la sua spalla, l'autore torinese Andrea Zalone. "Vi rendete conto che di fronte al baratro voi vi occupate di un mio viaggio privato?, ha replicato il Guido Crosetto interpretato da Maurizio Crozza, poi i "baratri" sono diventati una gag. "Se ho sbagliato come ministro chiedo scusa, ma non di fronte al baratro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

La verità di Crozza-Crosetto a Dubai: “Mai mi sarei aspettato l’attacco in Iran dopo il selfie col cammello”“Mai mi sarei aspettato l’attacco in Iran dopo il selfie col cammello” ha rivelato Crozza-Crosetto.

Guido Crosetto nega le tensioni con Giorgia Meloni dopo il viaggio a Dubai, "falsità totale, incommentabile"Guido Crosetto ha smentito le voci di tensioni con Giorgia Meloni a causa del viaggio a Dubai e ha negato di avere interessi economici negli Emirati.

Crosetto replica a Crozza su Dubai tasse pagate e guerra in corsoMaurizio Crozza torna sul Nove e imita Guido Crosetto Il 6 marzo, in prima serata sul canale Nove e in streaming su Discovery+, debutta la nuova stagi ... assodigitale.it

Guido Crosetto bloccato in vacanza a Dubai fa impazzire i social: dall’imitazione di Crozza ai meme esilarantiCon ironia e sarcasmo, tutti commentano l’imbarazzante figuraccia del ministro piemontese che non sapeva niente della guerra in Iran ... torinotoday.it

Crosetto: Attacco Usa a Iran è avvenuto fuori da diritto internazionale Guido Crosetto - facebook.com facebook

MODENA ACCADEMIA MILITARE #UNAACIES GIURAMENTO ALLIEVI UFFICIALI 207° CORSO Nello storico Palazzo Ducale alla presenza del Ministro della Difesa On. Guido Crosetto al giuramento dei 236 Allievi del 207° corso “Fermezza” dell’Accad x.com