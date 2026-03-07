La verità di Crozza-Crosetto a Dubai | Mai mi sarei aspettato l’attacco in Iran dopo il selfie col cammello

Durante la prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera, Crozza ha commentato la visita a Dubai e l’attacco in Iran, dicendo di non aspettarsi una reazione di quel tipo dopo il selfie con il cammello. Crozza e Crosetto sono stati protagonisti di battute e riflessioni sul viaggio e gli eventi recenti. La puntata è stata trasmessa in prima serata.

"Mai mi sarei aspettato l'attacco in Iran dopo il selfie col cammello" ha rivelato Crozza-Crosetto. "Che problema c'è? Non si può andare in ferie prima di un attacco in un Paese sovrano? Se ho sbagliato come ministro, chiedo scusa".