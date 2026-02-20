Comunicato dei cdr – Solidarietà al collega Giarelli Picierno e Calenda infangano il nostro lavoro forti dell’immunità

Luca Giarelli è stato insultato da Pina Picierno e Carlo Calenda, due politici italiani, durante un dibattito pubblico. La causa sono le critiche rivolte dal giornalista alle loro posizioni sui temi europei. Picierno ha usato parole dure contro Giarelli, mentre Calenda ha commentato con toni offensivi, sostenendo di agire sotto immunità parlamentare. La situazione ha suscitato reazioni di solidarietà tra i colleghi e i lettori, che condannano gli attacchi verbali come inaccettabili. La polemica continua a dividere opinioni e accende il dibattito sulla libertà di stampa.

Sono inaccettabili gli insulti rivolti dall’eurodeputata dem, Pina Picierno, e dal segretario di Azione, Carlo Calenda, al nostro collega Lorenzo Giarelli e al nostro giornale. Denigrare pubblicamente un cronista perché non piace quel che ha scritto è un gesto intollerabile. Definire come “ delirante l’articolo scritto da questo signore”, vale a dire un giornalista professionista, o etichettare il Fatto come “parte attiva di un network di disinformazione ” fino a una “squadraccia dei propagandisti di Putin” costituisce un superamento inquietante e pericoloso dei limiti che garantiscono la libertà di stampa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Comunicato dei cdr – Solidarietà al collega Giarelli. Picierno e Calenda infangano il nostro lavoro forti dell’immunità Leggi anche: Il comunicato del Cdr e la risposta dell'editore Leggi anche: La solidarietà del Cdr di Fanpage.it alla giornalista Francesca Moriero, bersaglio di attacco sessista per il suo lavoro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La solidarietà del Cdr de La Stampa per i colleghi di Repubblica; Solidarietà al Cdr di Repubblica. No ai tentativi di condizionare la rappresentanza sindacale della redazione; Fnsi: Solidarietà al Cdr di Repubblica, la direzione rispetti le iniziative di protesta assunte in base al contratto - FNSI; Tutti i Tg Rai in protesta contro Petrecca il 13 febbraio: Solidarietà ai colleghi di Rai Sport. Tutti i Tg Rai in protesta contro Petrecca il 13 febbraio: Solidarietà ai colleghi di Rai SportDa questa mattina e per tutta la giornata del 13 febbraio, le edizioni dei telegiornali Rai sono contrassegnate dalla lettura del comunicato di protesta ... fanpage.it La protesta dei giornalisti Rai in solidarietà con i colleghi di RaiSport dopo la telecronaca di Petrecca | VIDEOOggi, venerdì 13 febbraio, tutti i giornalisti della Rai ritireranno le firme dai propri servizi in solidarietà con i colleghi di Raisport, che protestano per l’imbarazzante telecronaca della cerimoni ... tpi.it A.S.D. SKATING VERCELLI INCANTA IL PUBBLICO CON “IL CIRCO DEI SOGNI”: SPORT, SPETTACOLO E SOLIDARIETÀ IN UNA SERATA SEMPLICEMENTE FANTASTICA (COMUNICATO STAMPA) https://plusjournal.it/2026/02/19/a-s-d-skating-vercelli-inc - facebook.com facebook