Cronaca risultato e gol della rivincita dei Reds in FA Cup

Il Liverpool ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della FA Cup dopo aver vinto la partita di rivincita. La squadra ha segnato un gol decisivo che ha permesso di superare l’avversario e avanzare nel torneo. La partita si è conclusa con il risultato che ha garantito ai Reds il passaggio del turno. La notizia è stata accolta con grande attenzione dagli appassionati.

Gli ospiti hanno controllato il possesso palla nelle fasi iniziali, ma hanno faticato a creare chiare occasioni contro una squadra dei Wolves che difendeva in numero. Lo sbocco più vivace del Liverpool nel primo tempo è stato il giovane Rio Ngumoha, la cui corsa diretta sulla fascia sinistra ha causato occasionalmente problemi alla difesa di casa. Nonostante il vantaggio territoriale del Liverpool, le possibilità erano limitate prima dell’intervallo. Cody Gakpo pensava di aver aperto le marcature quando ha colpito di testa il palo a metà tempo, ma il tiro è stato escluso per fuorigioco all’inizio dell’azione. I Wolves, nel frattempo, hanno offerto poca minaccia in attacco e non sono riusciti a registrare un tiro nei primi 45 minuti mentre le squadre andavano in parità nell’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

