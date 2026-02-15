Report risultati gol e video highlights della partita dei Reds nel quarto turno della FA Cup 2025 26

Il Liverpool ha battuto il Brighton & Hove Albion grazie a un gol di Curtis Jones, che mancava da oltre un anno, e a un rigore di Mohamed Salah. La partita si è giocata nel quarto turno della FA Cup 202526 e si è conclusa con una vittoria convincente per i Reds. Dominik Szoboszlai ha assistito con un passaggio preciso che ha portato al primo gol, portando entusiasmo tra i tifosi allo stadio. La squadra di Klopp si avvicina al quinto turno, ottenendo la seconda vittoria in pochi giorni.

2026-02-15 00:50:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il primo gol di Curtis Jones dal dicembre 2024, un’elegante spinta di Dominik Szoboszlai e il rigore di Mohamed Salah hanno regalato al Liverpool una clamorosa vittoria casalinga sul Brighton & Hove Albion raggiungendo il quinto turno della FA Cup con una seconda vittoria in tre giorni. Il centrocampista Jones ha segnato per la prima volta da dicembre 2024 inserendo un tiro di Milos Kerkez tre minuti prima della fine di un primo tempo equilibrato tra le squadre della Premier League. Szoboszlai in forma, autore di uno splendido tiro dalla distanza in casa contro il Barnsley nel turno precedente, ha completato un’azione astuta con un finale fragoroso grazie alla punta delle dita del portiere Jason Steele mentre i Reds raddoppiavano il loro vantaggio 11 minuti dopo la ripresa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Report, risultati, gol e video highlights della partita dei Reds nel quarto turno della FA Cup 2025/26 Squadre e formazioni confermate per il quarto turno della FA Cup 2025/26 L'Aston Villa e il Newcastle United hanno annunciato le formazioni ufficiali per il quarto turno della FA Cup 202526, causa la vicinanza del match che si giocherà sabato a Villa Park. Report, risultati, gol, video highlights della Serie A, della Ligue 1, della Liga e della Bundesliga Il Lens ha conquistato la vetta della Ligue 1 dopo aver battuto il Paris FC in casa, sfruttando la sconfitta del Paris Saint-Germain contro il Rennes venerdì. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Settore Giovanile, i risultati del weekend; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Pisa-AC Milan 1-2, Serie A Enilive 2025/2026: match report; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Serie A, Inter-Juve 3-2. Rete di Zielinski al 90'. Gol e highlightsOggi la Serie A si è aperta con la sfida tra Como e Fiorentina, finita 1-2. Mentre Lazio-Atalanta, delle 18, è finita 2-0 per i bergamaschi. Il big match Inter-Juventus si è concluso con la vittoria ... tg24.sky.it Gol, Highlights e risultati dell'ultima giornata del campionato di Serie ARivivi le emozioni dell'ultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con Highlights, Gol, risultati e marcatori di tutte le partite. sport.virgilio.it FLCRED BULL SHOW Colpo Red Bull Brescia: Albania Futsal cade dopo 12 risultati utili. Gherta uomo partita Il big match della FLC Serie A non ha deluso le aspettative. La Red Bull Brescia ha fermato la corsa dell’Albania Futsal, due volte campione facebook