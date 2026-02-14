Cronaca risultato e gol mentre i Blues si scatenano nel quarto turno della FA Cup

Il Chelsea ha superato l’Hull con un punteggio di 4-0 nel quarto turno della FA Cup, grazie a una tripletta di Pedro Neto e a un gol di Estevao. Neto ha segnato tre volte in meno di un’ora di gioco, mentre Estevao ha chiuso la partita poco dopo la mezz’ora del secondo tempo. La squadra londinese ha dominato l’incontro fin dall’inizio, dimostrando grande determinazione e capacità offensiva.

2026-02-13 23:44:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Chelsea è arrivato in sicurezza al quinto turno della FA Cup vincendo 4-0 sull’Hull, guidato da una tripletta di Pedro Neto e da un gol nel secondo tempo di Estevao dopo un’ora di apertura competitiva. Lo Hull ha iniziato bene e ha creato una prima occasione quando Liam Millar ha catturato Reece James in possesso palla e ha pareggiato per Lewis Koumas, che non è riuscito a dirigere i suoi sforzi in porta. Il Chelsea si è presto stabilizzato e avrebbe dovuto condurre in 20 minuti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

L’era di Liam Rosenior al Chelsea è iniziata con una vittoria significativa nel terzo turno della FA Cup, con i Blues che hanno segnato cinque gol contro il Charlton.

Nel match tra Manchester City e Chelsea all’Etihad Stadium, i Blues hanno strappato un punto nel finale, pareggiando 1-1.

