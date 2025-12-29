San Silvestro riempie la Riviera 800 hotel quasi esauriti L’Apt | Siamo tornati a livelli pre-Covid

San Silvestro anima la Riviera Romagnola, con circa 800 hotel quasi pieni. L’Agenzia di Promozione Turistica conferma: i flussi sono tornati ai livelli pre-Covid, segno di una ripresa stabile e consolidata. Rimini e le località vicine si preparano ad accogliere numerosi visitatori per il Capodanno, offrendo un’occasione di festa e relax in un contesto di crescente domanda turistica.

Rimini, 29 dicembre 2025 – Sarà un Capodanno con il botto per la Romagna. Anche questa volta saranno tantissimi i turisti che trascorreranno la festa in Riviera. Sono oltre 800 le strutture ricettive aperte da Cervia fino a Cattolica, tra cui parecchie già al completo. "Siamo tornati ai livelli di presenze pre-Covid. Quest'anno, tra l'altro, le prenotazioni sono partite con un certo anticipo rispetto al passato", dicono dall'Apt. La durata media del soggiorno è di 2 o 3 notti, ma c'è anche chi resterà fino alla Befana. "Stanno lavorando piuttosto bene gli hotel che propongono pacchetti all inclusive, compreso il cenone del 31. Dai capoluoghi alla costa, la notte di San Silvestro torna a riempire le piazze con concerti gratuiti, dj set e un investimento complessivo vicino ai 500mila euro

