Accoltella un coetaneo alle spalle e fugge | 16enne arrestato per tentato omicidio a Salerno

La Polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio un 16enne dopo che ha accoltellato un coetaneo alle spalle e poi è scappato. I agenti sono intervenuti subito, lo hanno rintracciato e portato in caserma. La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale, le sue condizioni sono ancora da chiarire. La polizia sta indagando sui motivi dell’aggressione.

E' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, un minore, dalla Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri. In azione, la Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che lo hanno messo in manette cogliendolo in flagranza di reato: il 16enne è ritenuto responsabile.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Salerno Accoltellamento Ragazzino di 17 anni accoltella al collo un coetaneo durante una lite: il tentato omicidio Accoltella e rapina un negoziante: arrestato per tentato omicidio La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Salerno Accoltellamento Argomenti discussi: Accoltella un coetaneo alle spalle e fugge: 16enne arrestato per tentato omicidio a Salerno; Ragazzo di 15 anni accoltella due coetanei alle gambe con una roncola dopo una lite in metro; Accoltellamento a Cagliari nella notte: due 24enni gravemente feriti davanti all'ex discoteca; Devi chiudere quella bocca di m.: a 14 anni in metrò col machete colpisce due passeggeri alle gambe. Gli sguardi di sfida, poi gli insulti: ecco cos’è successo sul treno. Accoltella un coetaneo alle spalle e fugge: 16enne arrestato per tentato omicidio a SalernoL’immediata acquisizione e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica, insieme agli altri riscontri investigativi svolti dalla Squadra Mobile, hanno permesso di confermare la din ... salernotoday.it Incontra due rivali al luna park nel Tarantino e li accoltella: dopo ore il papà accompagna 16enne a costituirsiUn ragazzo di 16 anni ha accoltellato un rivale coetaneo e un 20enne durante la festa patronale di di San Ciro a Grottaglie (Taranto) ... fanpage.it ALLARME VIOLENZA MINORILE A Salerno 17enne accoltella coetaneo L'episodio shock all'uscita di scuola - facebook.com facebook Resta in carcere Zouhair Atif, il 19enne che ha accoltellato a scuola, uccidendolo, il coetaneo Abanoud Youssef. L'accusa è omicidio aggravato da futili motivi, ma si valuta anche la premeditazione. L'avvocato del giovane nel servizio dell'inviata #GR1 Elena P x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.