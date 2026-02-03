Accoltella un coetaneo alle spalle e fugge | 16enne arrestato per tentato omicidio a Salerno

La Polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio un 16enne dopo che ha accoltellato un coetaneo alle spalle e poi è scappato. I agenti sono intervenuti subito, lo hanno rintracciato e portato in caserma. La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale, le sue condizioni sono ancora da chiarire. La polizia sta indagando sui motivi dell’aggressione.

E' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, un minore, dalla Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri. In azione, la Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che lo hanno messo in manette cogliendolo in flagranza di reato: il 16enne è ritenuto responsabile.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

