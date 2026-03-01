Genova tentato omicidio di un 14enne | arrestato 16enne albanese

A Genova, un ragazzo di 14 anni è stato coinvolto in un tentato omicidio e un 16enne albanese è stato arrestato. Il 16enne, che si trovava sul luogo dell'incidente, ha tentato di scappare prima di essere fermato dagli agenti di polizia. La polizia ha confermato l'arresto e sta indagando sui dettagli dell'accaduto.

GENOVA – È stato individuato dalla polizia di Stato il presunto autore del tentato omicidio avvenuto sabato sera a bordo di un bus Amt della linea 7, nel quartiere genovese di Rivarolo. Si tratta di un minorenne, rintracciato nella stessa serata di ieri e arrestato dalla squadra mobile e l’Upgsp. Il giovanissimo si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un ragazzo di 14 anni di origini marocchine è stato accoltellato a bordo di un autobus all’altezza di piazza Pallavicini, a Rivarolo. L’autista si è accorto dell’aggressione e ha fermato il mezzo dopo aver sentito le urla. La polizia di Stato ha arrestato il presunto aggressore, un coetaneo di nazionalità albanese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Genova, tentato omicidio di un 14enne: arrestato 16enne albanese Tentato omicidio di un 14enne sul bus: arrestato un minoreÈ stato individuato dalla polizia di Stato il presunto autore del tentato omicidio avvenuto sabato sera a bordo di un bus Amt della linea 7, nel... Accoltella un coetaneo alle spalle e fugge: 16enne arrestato per tentato omicidio a SalernoE' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, un minore, dalla Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri. Aggiornamenti e notizie su Genova Temi più discussi: Da tentato omicidio a omicidio volontario: il nuovo processo al clochard; Venezia, tentato omicidio di un 22enne: fermati due giovani; Roma, un debito di droga alla base del tentato omicidio di un minore, sei arresti; Accoltella il cognato in strada e poi lo insegue con l'arma in mano: il video del tentato omicidio. Tentato omicidio di un 14enne sul bus: arrestato un minoreÈ stato individuato dalla polizia di Stato il presunto autore del tentato omicidio di sabato sera a bordo di un bus Amt della linea 7 a Rivarolo. Si tratta di un minore, arrestato dalla squadra mobile ... genovatoday.it Uomo accoltellato in casa a Priaruggia, arrestato 37enne per tentato omicidioLa vittima un 40enne rasferito in codice rosso al san Martino in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ... rainews.it Genova la SUPERBA Buona Domenica a tutto il gruppo - facebook.com facebook L’AN Brescia super l’Iren Genova Quinto: i liguri pensano al Salerno x.com