Medio Oriente in azione navi e jet europei Raid di Israele in Libano morti e feriti L' Idf | nuova ondata di attacchi massicci su Teheran I pasdaran | Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz

Da xml2.corriere.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'area del Medio Oriente, navi e jet provenienti dall'Europa sono stati impiegati in operazioni militari, mentre Israele ha condotto un raid in Libano che ha provocato morti e feriti. L'Israeli Defense Forces ha annunciato una nuova serie di attacchi intensi contro obiettivi in Iran, dove sono state segnalate esplosioni a Gerusalemme. I pasdaran affermano di controllare lo Stretto di Hormuz.

Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Attacco all'Iran, la giornata del 3 marzo LIVE BLOG; Guerra in Medio Oriente, l'avvertimento di Teheran all'Europa: Qualsiasi azione difensiva sarebbe un atto di guerra. Tajani convoca l'ambasciatore iraniano a Roma

