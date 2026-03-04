Medio Oriente in azione navi e jet europei Raid di Israele in Libano morti e feriti L' Idf | nuova ondata di attacchi massicci su Teheran I pasdaran | Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz
Nell'area del Medio Oriente, navi e jet provenienti dall'Europa sono stati impiegati in operazioni militari, mentre Israele ha condotto un raid in Libano che ha provocato morti e feriti. L'Israeli Defense Forces ha annunciato una nuova serie di attacchi intensi contro obiettivi in Iran, dove sono state segnalate esplosioni a Gerusalemme. I pasdaran affermano di controllare lo Stretto di Hormuz.
L'Idf lancia una vasta ondata di attacchi in tutto l'Iran. Esplosioni a Gerusalemme. Macron invia la portaerei De Gaulle.
Crisi in Medio Oriente: appelli a de-escalation e attenzione alla sicurezzaL’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran apre una nuova fase di tensione in Medio Oriente e provoca una reazione in Europa ... interris.it
Le azioni di Nintendo continuano a scendere a causa della crisi in Medio OrienteL'attuale crisi in Medio Oriente ha portato il valore delle azioni di Nintendo a scendere ulteriormente per via delle preoccupazioni legate alla distribuzione delle console. multiplayer.it
Stiamo vivendo giorni drammatici soprattutto per quel che sta accadendo in medio oriente ma dalla Basilica di San Francesco si alza un grido di pace. Aldo Cazzullo con Angelo Branduardi racconteranno la storia del Santo stasera alle 21.15 su La7 per una facebook
MEDIO ORIENTE | Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale: almeno 4 i morti, molti sotto le macerie. Colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. Un attacco aereo nella zona del x.com