Medio Oriente in azione navi e jet europei Raid di Israele in Libano morti e feriti L' Idf | nuova ondata di attacchi massicci su Teheran I pasdaran | Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz

Nell'area del Medio Oriente, navi e jet provenienti dall'Europa sono stati impiegati in operazioni militari, mentre Israele ha condotto un raid in Libano che ha provocato morti e feriti. L'Israeli Defense Forces ha annunciato una nuova serie di attacchi intensi contro obiettivi in Iran, dove sono state segnalate esplosioni a Gerusalemme. I pasdaran affermano di controllare lo Stretto di Hormuz.