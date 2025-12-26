Furto sventato a Roma ladro incastrato dalle telecamere di videosorveglianza

Roma, 26 dicembre 2025 – Sono stati sorpresi dal proprietario dell’attività commerciale, che li ha monitorati attraverso gli impianti di videosorveglianza interni, dal momento in cui si sono introdotti nel locale fino a quando hanno iniziato a svaligiarne il contenuto. I quattro presunti responsabili sono stati individuati nel giro di poche ore dalla Polizia di Stato. Uno di loro, cileno di 41 anni, è stato bloccato ed arrestato fin dal principio della fuga. Tutto è iniziato quando il proprietario, che aveva catturato la scena tramite l’impianto di video sorveglianza interno, ha fatto scattare la segnalazione all’1 1 2 NUE. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Furto in un negozio di ottica: presunto responsabile incastrato dalle telecamere

Leggi anche: Napoli, San Giovanni a Teduccio: ladro in fuga dalle suore, furto sventato in una scuola

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Furto sventato nel cuore di Reggio Calabria: Carabinieri arrestano ladro in un supermercato; Furto sventato nel cuore di Reggio Calabria: Carabinieri arrestano ladro notturno in un supermercato - Calabria Reportage; Poliziotto a spasso con la fidanzata vede il ladro in azione e lo blocca.

Furto sventato dalla proprietaria di casa: scopre il ladro intento a rovistare nelle auto in cortile. Addosso aveva tenaglia e frangi-vetro - Lo ha scoperto, nel cuore della notte, mentre rovistava nelle automobili parcheggiate nel cortile di casa e, contattando il 112, è riuscita a farlo bloccare dai carabinieri. ilgazzettino.it

Il furto sul bus sventato da una carabiniera fuori servizio - Un ladro aveva rubato sul bus una pochette a una turista. romatoday.it

SICUREZZA NATALIZIA, CONTROLLI RAFFORZATI AD ACIREALE: SANZIONI, SEGNALAZIONI E UN FURTO SVENTATO. (di Angelo Trovato) Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri nel garantire un clima di serenità durante le festività natalizie. Nell - facebook.com facebook

SVENTATO FURTO IN APPARTAMENTO: LA POLIZIA DI STATO SCOVA BASE D’APPOGGIO ABUSIVA GUARDA IL VIDEO x.com