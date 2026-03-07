Creattiva Legnanesi Atalanta-Udinese Prosa e lo Sbarazzo | il week-end in città

Nel fine settimana a Bergamo si svolgono diverse iniziative: la compagnia teatrale Creattiva presenta uno spettacolo, i Legnanesi portano in scena una commedia e alla partita Atalanta-Udinese si prevede una grande affluenza di tifosi. Inoltre, si svolge l’evento “Prosa e lo Sbarazzo” con numerosi stand di artigianato e prodotti locali. Le manifestazioni coinvolgono vari quartieri della città e attirano pubblico di tutte le età.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la nuova edizione di "Creattiva" alla Promoberg, lo Sbarazzo, "Bergamo Film Meeting", la partita di calcio fra Atalanta e Udinese (sabato), "Arlecchino muto per spavento" al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa e I Legnanesi alla ChorusLife Arena con "I Promossi Sposi". Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 7 e domenica 8 marzo.