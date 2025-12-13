Santa Lucia Villaggi di Natale Prosa e Atalanta-Cagliari | il week-end in città

Il fine settimana a Bergamo si anima con numerose iniziative festive e culturali. Tra Santa Lucia al Villaggio di Natale, spettacoli, pista di pattinaggio, il Christmas Village, la ruota panoramica e l’attesa partita di calcio Atalanta-Cagliari, la città offre intrattenimento per tutte le età. Un’occasione per immergersi nello spirito natalizio e vivere momenti di svago e divertimento.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano Santa Lucia al Villaggio di Natale al Piazzale degli Alpini e spettacoli a lei dedicati, la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, lo spettacolo “Pignasecca e Pignaverde” con Tullio Solenghi al Teatro Donizetti per la stagione di Prosa e la partita di calcio fra Atalanta e Cagliari (sabato) allo Stadio di Bergamo. Da annotare, inoltre, le casette di Natale, la pista di pattinaggio, gli artisti di strada (sabato) e il concerto del Minicoro Monterosso (domenica) a ChorusLife, lo spettacolo “Stai Karma” con Marco Basile a Colognola (sabato), la sagra dello zola e del bollito al Piazzale degli Alpini e altro ancora. Bergamonews.it

Doppio appuntamento. Villaggio a Villa Rubini e Fiera di Santa Lucia - Giornata di iniziative: per tutto il giorno i tradizionali appuntamenti in pian dei Mantellini, nel pomeriggio apre il centro di attrazioni per le feste. msn.com