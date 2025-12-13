Bielorussia | liberati 123 prigionieri politici Anche il premio il premio Nobel Bialitski E l’oppositrice Kolesnikova

La Bielorussia ha annunciato la liberazione di 123 prigionieri politici, tra cui figure di spicco come l'oppositrice Maria Kolesnikova e il premio Nobel Ales Bialiatski. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nel contesto politico del paese, suscitando reazioni a livello internazionale.

La Bielorussia ha liberato 123 prigionieri, inclusa una delle leader dell'opposizione Maria Kolesnikova ed il Nobel per la pace Ales Bialiatski. Lo hanno reso noto i media di stato e la notizia è stata confermata da gruppi di attivisti per i diritti umani. In precedenza un inviato statunitense aveva dichiarato che Washington avrebbe revocato le sanzioni sul potassio bielorusso L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

