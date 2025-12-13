iran arrestata la premio nobel mohammadi

Narges Mohammadi, Premio Nobel per la Pace e nota dissidente iraniana, è stata nuovamente arrestata in Iran. La sua detenzione si inserisce nel contesto delle crescenti tensioni tra il governo iraniano e le voci critiche al regime degli Ayatollah, suscitando preoccupazione internazionale per la sua sicurezza e per la situazione dei diritti umani nel paese.

In Iran è stata nuovamente arrestata Narges Mohammadi, Premio Nobel per la Pace e dissidente nei confronti del regime degli Ayatollah. Ne scrive il Corriere della Sera. Iran, il coraggio di Mohammadi. Così inizia l’articolo de Il Corriere: “«Paura? No, non sono queste le cose che la spaventano», ci dice una persona molto vicina a Narges Mohammadi, che deve mantenere l’anonimato per questioni di sicurezza. «Però, certo, immaginava che sarebbe potuto succedere». E lei, come sempre, non si è fermata. Ha guidato per 900 chilometri e d è andata a Mashhad, nonostante i rischi. Come quando nel carcere di Evin organizza le proteste delle detenute. Gbt-magazine.com

