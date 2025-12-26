Arthur torna alla Juventus? Il futuro del brasiliano è chiaro | ecco cosa succederà a giugno La situazione

Arthur chiuderà la sua esperienza alla Juventus al termine del prestito al Grêmio. Il contratto del brasiliano scadrà a giugno 2026, sancendo l’addio definitivo alla Continassa. Il futuro di Arthur Melo è ormai delineato e non prevede alcun ritorno alla Juventus. Sebbene il centrocampista brasiliano risulti ancora formalmente nell’elenco dei calciatori di proprietà del club torinese, la sua avventura in bianconero è giunta al capolinea. Arthur si trova attualmente in prestito al Grêmio per l’intera durata della stagione, un’operazione strategica che copre l’ultimo anno del suo legame contrattuale con la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

