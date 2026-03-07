Cosa fare a Roma oggi | gli eventi di sabato 7 marzo 2026

A Roma oggi si svolgono numerosi eventi nel centro storico, nei quartieri periferici e nei parchi cittadini. Sono in programma fiere, esposizioni d’arte, spettacoli teatrali, mercatini artigianali e iniziative culturali di vario genere. La città si anima con appuntamenti che coinvolgono residenti e visitatori, offrendo un ricco calendario di attività distribuite in diverse zone della capitale.

Weekend ricco di appuntamenti nella capitale. Sabato 7 marzo 2026 Roma offre eventi per tutti i gusti: fiere, mostre, spettacoli teatrali, mercatini creativi e attività culturali distribuite in diversi quartieri della città. Ecco alcuni degli appuntamenti principali in programma oggi. Motori e grandi eventi. Tra gli eventi più attesi del weekend c’è Motodays 2026, in corso alla Fiera di Roma fino all’8 marzo. La manifestazione è uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati al mondo delle due ruote, con esposizioni di brand internazionali, test ride e spettacoli per appassionati di moto. Mercatini creativi e artigianato. Per chi ama l’artigianato e il design indipendente torna Ficus al Massimo, ospitato al Garum – Museo della Cucina a pochi passi dal Circo Massimo. 🔗 Leggi su Funweek.it

