Eventi gratuiti a Roma a marzo 2026 | cosa fare senza spendere un euro

A marzo 2026, a Roma si svolgono numerosi eventi gratuiti che permettono di scoprire le bellezze della città senza spendere soldi. Tra visite a chiese monumentali, esposizioni in palazzi storici, spettacoli nelle piazze e passeggiate tra fontane scenografiche e cortili nascosti, ci sono molte occasioni per immergersi nel patrimonio culturale della capitale. La città offre diverse opportunità per vivere momenti unici senza alcun costo.

Tra chiese monumentali e palazzi nobiliari, fontane scenografiche, marmi antichi e cortili nascosti, Roma è una città che sa accogliere anche chi ha un budget limitato. Marzo 2026 si conferma un mese ricchissimo di eventi gratuiti, visite libere, musei aperti senza biglietto e appuntamenti culturali accessibili a tutti. Come ogni prima domenica del mese, il 1° marzo l’ingresso è gratuito nei musei civici e in numerosi siti archeologici statali (salvo diverse indicazioni e con eventuale prenotazione obbligatoria). Il 29 marzo, invece, ultima domenica del mese, è possibile visitare gratuitamente i Musei Vaticani e la Cappella Sistina. Incontri “Leggiamo. 🔗 Leggi su Funweek.it

Eventi gratuiti a Roma a Febbraio 2026: cosa fare senza spendere un euroTra chiese barocche, palazzi nobiliari, fontane monumentali e angoli segreti, Roma si conferma anche a febbraio una città accogliente per chi vuole...

Eventi gratuiti a Roma a Febbraio 2026: cosa fare senza spendere un euroTra chiese barocche, palazzi nobiliari, fontane monumentali e angoli segreti, Roma si conferma anche a febbraio una città accogliente per chi vuole vivere ...

Eventi a Roma dal 27 febbraio al 5 marzo 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliDalla prima domenica del mese a ingresso gratuito alle presentazioni editoriali dedicate all'arte, dalle passeggiate archeologiche agli incontri di ...

