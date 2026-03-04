Cosa fare l' 8 marzo a Roma | gli eventi che celebrano la giornata internazionale della Donna

L'8 marzo Roma organizza eventi culturali, musicali e di svago per celebrare la Giornata internazionale della Donna. La giornata prevede iniziative aperte al pubblico in vari luoghi della città, coinvolgendo associazioni e istituzioni. Le manifestazioni spaziano da mostre a concerti, offrendo un ricco programma di attività pensate per tutti i partecipanti.

Dagli appuntamenti nei Musei Civici a quelli sul territorio, l'agenda degli eventi in programma l'8 marzo nella Capitale L'8 marzo ricorre la Giornata internazionale della Donna e Roma torna a celebrarla con appuntamenti culturali, musicali e di svago per tutti i gusti. Quest'anno, tra l'altro, la ricorrenza cade di domenica e arricchisce ulteriormente il cartellone degli eventi da non perdere. Da #8marzopersempre, iniziativa di Roma Capitale che apre i Musei Civici alle donne gratuitamente e organizza vari spettacoli e incontri in giro per la città, ai concerti che celebrano tutte le donne, fino agli spettacoli, alle rassegne teatrali e ai mercatini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

8 Marzo: un calendario di eventi in occasione della giornata internazionale della donnaArezzo, 19 febbraio 2026 – «L’8 marzo non vuole essere solo una data, ma nell’intento di questa Amministrazione c’è la volontà di dare un segno...

8 marzo a Persiceto: gli appuntamenti per la giornata internazionale della donnaIn occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, il Comune di Persiceto, a partire da sabato 28 febbraio, propone vari appuntamenti a...

8 marzo al Pilone by Rare: cena, musica e spettacolo per celebrare le donneCi sono serate che non sono solo appuntamenti in calendario. Sono occasioni per ritrovarsi, brindare, sorridere e dedicare tempo alle persone che contano. L’8 marzo, il Pilone by Rare di Santa Trada a ... citynow.it

Monza e Brianza, cosa fare nel weekend 6–8 marzo 2026Festa siciliana, tour all’ex manicomio, concerto gratuito e eventi per l’8 marzo: cosa fare a Monza e in Brianza dal 6 all’8 marzo 2026. monza-news.it

Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di mercoledì 4 marzo 2026 x.com