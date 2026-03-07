Cosa é successo a Kimi Antonelli? Errore che costa un grave incidente ma non compromette il weekend

Durante il Gran Premio d’Australia, Kimi Antonelli ha vissuto un incidente che ha messo a rischio la sua gara. L’errore commesso ha portato a conseguenze gravi, anche se non ha compromesso definitivamente la sua partecipazione al weekend. Antonelli è riuscito a riprendere il percorso, ma l’episodio ha attirato l’attenzione degli spettatori. La sua performance è rimasta sotto osservazione fino alla fine della competizione.

Il fine settimana del Gran Premio d’Australia di Andrea Kimi Antonelli è stato letteralmente sul filo del rasoio. Il pilota del team Mercedes, infatti, ha concluso anzitempo la terza sessione di prove libere dell’appuntamento inaugurale del Mondiale di F1 2026 a causa di un incidente che avrebbe potuto compromettere l’intero weekend “down under”. Cos’è successo esattamente? Sullo splendido tracciato cittadino dell’Albert Park Circuit di Melbourne, il pilota classe 2006 è finito pesantemente contro il muro, distruggendo il retrotreno della sua W17 e mettendo così a rischio la partecipazione alle qualifiche, scattate alle ore 06.00 italiane (le 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

Cosa é successo a Kimi Antonelli? Errore che costa un grave incidente e (forse) compromette il weekendIl fine settimana del Gran Premio d'Australia per quanto riguarda Andrea Kimi Antonelli è letteralmente sul filo del rasoio.

Come sta Kimi Antonelli dopo l'incidente a San Marino: fan in ansia, la Mercedes spiega cosa è successoRimini, 10 febbraio 2026 – Kimi Antonelli, giovane pilota bolognese della Mercedes, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di...

Cosa é successo a Kimi Antonelli? Errore che costa un grave incidente e (forse) compromette il weekendIl fine settimana del Gran Premio d'Australia di Andrea Kimi Antonelli è stato letteralmente sul filo del rasoio. Il pilota del team Mercedes, infatti, ha ...

Antonelli 2° senza setup: Meccanici eroi. Non ci aspettavamo un vantaggio del genereL'italiano scatterà dalla prima fila al fianco del compagno di squadra George Russell nonostante il brivido dell'incidente in FP3

In attesa di capire se Andrea Kimi Antonelli verrà penalizzato per Unsafe Release, questa la top ten delle qualifiche del Gran Premio d'Australia #AustralianGP

George Russell con la Mercedes ha ottenuto la pole position del GP d'Australia, gara che domani apre il Mondiale di F1 2026. In prima fila partirà anche la seconda Mercedes, guidata da Kimi Antonelli. In seconda fila la Red Bull di Hadjar e la Ferrari di Le