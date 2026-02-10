Dopo l’incidente di sabato sera nel Castello di Serravalle, Kimi Antonelli sta bene. La Mercedes ha confermato che il giovane pilota bolognese non ha riportato ferite gravi e si sta riprendendo a casa. I fan sono in ansia, ma le prime notizie rassicurano sulle sue condizioni.

Rimini, 10 febbraio 2026 – Kimi Antonelli, giovane pilota bolognese della Mercedes, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di sabato scorso nel Castello di Serravalle, nei pressi della sua abitazione a San Marino. A rassicurare tifosi e addetti ai lavori è stato lo stesso team di Formula 1, che ha diffuso una nota ufficiale chiarendo la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto comunicato dalla scuderia, Antonelli è stato coinvolto in un incidente che ha visto come unico mezzo la sua vettura. Dopo l’impatto, è stato lo stesso pilota a contattare le forze dell’ordine, che sono prontamente intervenute sul posto per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come sta Kimi Antonelli dopo l’incidente a San Marino: fan in ansia, la Mercedes spiega cosa è successo

La notte tra sabato e domenica, una Mercedes coinvolta in un incidente lungo la Superstrada di San Marino ha attirato l’attenzione.

La notte tra sabato e domenica si è sfiorata la tragedia sulla Superstrada di San Marino.

