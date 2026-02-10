Come sta Kimi Antonelli dopo l’incidente a San Marino | fan in ansia la Mercedes spiega cosa è successo
Dopo l’incidente di sabato sera nel Castello di Serravalle, Kimi Antonelli sta bene. La Mercedes ha confermato che il giovane pilota bolognese non ha riportato ferite gravi e si sta riprendendo a casa. I fan sono in ansia, ma le prime notizie rassicurano sulle sue condizioni.
Rimini, 10 febbraio 2026 – Kimi Antonelli, giovane pilota bolognese della Mercedes, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di sabato scorso nel Castello di Serravalle, nei pressi della sua abitazione a San Marino. A rassicurare tifosi e addetti ai lavori è stato lo stesso team di Formula 1, che ha diffuso una nota ufficiale chiarendo la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto comunicato dalla scuderia, Antonelli è stato coinvolto in un incidente che ha visto come unico mezzo la sua vettura. Dopo l’impatto, è stato lo stesso pilota a contattare le forze dell’ordine, che sono prontamente intervenute sul posto per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Kimi Antonelli
Incidente in Superstrada a San Marino, coinvolta Mercedes legata alla società di Kimi Antonelli
La notte tra sabato e domenica, una Mercedes coinvolta in un incidente lungo la Superstrada di San Marino ha attirato l’attenzione.
Schianto in Superstrada a San Marino, coinvolta Mercedes legata alla società di Kimi Antonelli
La notte tra sabato e domenica si è sfiorata la tragedia sulla Superstrada di San Marino.
Ultime notizie su Kimi Antonelli
Argomenti discussi: Kimi Antonelli è diventato grande: Nel 2026 voglio lottare per il mondiale; Kimi Antonelli: Ho imparato a fare le lavatrici, ora voglio vincere le prime gare. E con le nuove regole...; Kimi Antonelli ritira un’esclusiva Mercedes GT 63 PRO; Una Mercedes (molto) speciale per Kimi Antonelli.
Come sta Kimi Antonelli dopo l’incidente a San Marino: fan in ansia, la Mercedes spiega cosa è successoLa scuderia conferma che il pilota bolognese di Formula Uno è rimasto coinvolto nello schianto vicino a casa sua sul Titano ed è rimasto illeso. Lui stesso ha chiamato i soccorsi ... ilrestodelcarlino.it
Kimi Antonelli, incidente prima dei test in Bahrain: cosa è successo e come sta il pilota MercedesContrattempo per il talento azzurro nei pressi della sua abitazioni alla vigilia del ritorno in pista con la monoposto di Formula 1: i dettagli ... tuttosport.com
Paura per Kimi Antonelli: incidente stradale a San Marino. Il pilota è illeso - facebook.com facebook
Kimi Antonelli, ecco la super Mercedes da 612 CV: il primo esemplare è per lui x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.