Cosa é successo a Kimi Antonelli? Errore che costa un grave incidente e forse compromette il weekend

Durante il Gran Premio d’Australia, Kimi Antonelli ha subito un grave incidente a causa di un errore. L’incidente ha coinvolto il pilota durante le qualifiche e potrebbe mettere a rischio il suo intero fine settimana. La situazione ha suscitato preoccupazioni sul suo andamento in gara e sulla possibilità di continuare le competizioni nei giorni successivi. La vicenda rimane al centro dell’attenzione nel paddock.

Il fine settimana del Gran Premio d’Australia per quanto riguarda Andrea Kimi Antonelli è letteralmente sul filo del rasoio. Il pilota del team Mercedes, infatti, ha concluso anzitempo la sua terza sessione di prove libere dell’appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026, per colpa di un incidente che potrebbe condizionare il suo intero fine settimana “down under”. Cos’è successo esattamente? Sullo splendido tracciato cittadino dell’Albert Park di Melbourne, infatti, il pilota classe 2006 è finito pesantemente a muro, distruggendo il retrotreno della sua W17 e, di conseguenza, mettendo a repentaglio la sua partecipazione alle qualifiche che scatteranno alle ore 06. 🔗 Leggi su Oasport.it

Come sta Kimi Antonelli dopo l’incidente a San Marino: fan in ansia, la Mercedes spiega cosa è successoRimini, 10 febbraio 2026 – Kimi Antonelli, giovane pilota bolognese della Mercedes, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata di...

Kimi Antonelli illeso dopo l'incidente, il video del bolide distruttoIl giovane talento bolognese della Formula Uno coinvolto in uno schianto a San Marino, vicino a casa sua.

George Russell domina l’ultima sessione di prove libere del GP d’Australia 2026 con una Mercedes imprendibile. Ferrari all’inseguimento, mentre Kimi Antonelli finisce a muro e mette in dubbio la sua presenza in qualifica - facebook.com facebook

RISULTATI FP2 1 Oscar Piastri 2 Kimi Antonelli 3 George Russell 4 Lewis Hamilton 5 Charles Leclerc #AustralianGP #F1 x.com