Corsi per aspiranti vigili del fuoco | Su 22 studenti 5 sono del paese

Diciotto studenti su ventidue dei corsi per aspiranti vigili del fuoco provenivano da un paese locale, mentre gli altri quattro erano provenienti da fuori regione. Il distaccamento di via Guidorzi si distingue come centro di formazione di livello nazionale e regionale, dedicato all’addestramento di futuri vigili del fuoco. La struttura continua a essere un punto di riferimento nel settore.

Il distaccamento di via Guidorzi si conferma un'eccellenza nazionale e regionale per l'addestramento dei Vigili del Fuoco. Con la sessione conclusasi nei giorni scorsi, il centro matildeo ha ufficialmente tagliato il traguardo di 101 corsi di formazione, consolidando il proprio ruolo di hub strategico per l'aggiornamento del personale. L'importanza è stata sottolineata nei giorni scorsi dalla presenza della direttrice regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna, Marisa Cesario, arrivata in città insieme al funzionario direttivo Marco Vannini. A fare gli onori di casa, il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, che ha portato il saluto dell'amministrazione durante il corso di II livello dedicato alla guida su terreno non preparato.

