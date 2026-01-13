Ripartono nel novarese i corsi per vigili del fuoco volontari
A Novara riprendono i corsi per vigili del fuoco volontari. Con il decreto n. 4 del 12 gennaio 2026, la Provincia ha stanziato 5.000 euro per avviare un progetto con i Comuni e il Comando provinciale, rafforzando così il sistema di emergenza locale e valorizzando il ruolo dei volontari nel territorio.
Con il decreto n. 4 del 12012026, la Provincia di Novara ha stanziato un primo contributo di 5mila euro, approvato in sede di bilancio previsionale, per avviare un progetto condiviso con i Comuni del territorio e il Comando provinciale
