Ripartono nel novarese i corsi per vigili del fuoco volontari

A Novara riprendono i corsi per vigili del fuoco volontari. Con il decreto n. 4 del 12 gennaio 2026, la Provincia ha stanziato 5.000 euro per avviare un progetto con i Comuni e il Comando provinciale, rafforzando così il sistema di emergenza locale e valorizzando il ruolo dei volontari nel territorio.

