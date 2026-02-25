Scandalo nella Sanità a Napoli 76 indagati | coinvolti anche sei pubblici ufficiali

Un’indagine della Guardia di Finanza e dei Carabinieri ha portato all’iscrizione di 76 persone nel registro degli indagati a Napoli, tra cui sei pubblici ufficiali. La causa risiede in irregolarità nel sistema sanitario locale, che hanno portato a sequestri di documenti e sequestri preventivi. Le autorità hanno scoperto pratiche sospette nelle assegnazioni di appalti e forniture. Le indagini continuano per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

Ci sono anche sei pubblici ufficiali tra le 76 persone indagate nell’inchiesta condotta da Guardia di finanza e carabinieri, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari disposte dal gip del Tribunale partenopeo. Tra gli arrestati figura anche un avvocato. I profili coinvolti Nel registro degli indagati compaiono un ispettore della Polizia di Stato in congedo, un funzionario dell’Inps in servizio a Napoli, un ex impiegato dell’Ufficio Patrimonio dell’ospedale San Giovanni Bosco – oggi in pensione – oltre a un dottore e una dottoressa attualmente in servizio nella stessa struttura sanitaria e a un altro medico che vi lavorava all’epoca dei fatti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

