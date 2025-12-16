Mazzette sui morti al Policlinico di Palermo | le tariffe e le minacce agli imprenditori funebri dell' Agrigentino

Un grave scandalo emerge dall'obitorio del Policlinico di Palermo, dove sarebbero state praticate estorsioni e tariffe illecite per servizi funerari. Minacce agli imprenditori dell'Agrigentino e un mercato nero legato alla gestione dei cadaveri svelano un triste esempio di illegalità nel settore funebre, evidenziando le conseguenze di un sistema corrotto e senza scrupoli.

"Munnu ha statu e munnu è". Non c'è nessun miglior proverbio siciliano per etichettare, con sconsolazione, l'illegale business creato - all'obitorio del Policlinico di Palermo - per lucrare sui cadaveri, per vestirli o restituirli ai familiari in tempi record, aggirando quanto previsto dal.

“Mazzette” per vestire e restituire i morti al Policlinico: chiesti 15 arresti - PALERMO – Un fenomeno di malcostume sarebbe degenerato in un patto corruttivo: soldi per accelerare la restituzione delle salme sistemate nella camera mortuaria del Policlinico. livesicilia.it

Il giro di mazzette sui morti al Policlinico, il passaggio dei soldi in diretta e le minacce: "Qui bisogna pagare" Tutti i nomi degli indagati e le foto del passaggio di denaro https://www.palermotoday.it/~go/i/1910428741887 - facebook.com facebook

