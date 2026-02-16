Corriere dello Sport | Super Santos Subito in gol all’esordio in A Sono felice
Santos ha segnato il suo primo gol in Serie A all'esordio con il Napoli, dimostrando di essere già in forma e felice di questa nuova avventura. La rete decisiva è arrivata nei minuti finali della partita, portando entusiasmo tra i tifosi partenopei. L’attaccante brasiliano ha mostrato sicurezza e voglia di mettersi in mostra fin dal suo ingresso in campo.
NAPOLI – L'uomo degli ultimi minuti lo era già stato altrove, ora lo è diventato anche al Maradona. Alisson Santos si sta prendendo il Napoli così: entrando, accelerando, incidendo. Non ha bisogno di novanta minuti, a volte nemmeno di mezz'ora. Gli basta un pallone, uno spazio, un'intuizione. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il brasiliano si è presentato al calcio italiano con un marchio preciso: cambiare il ritmo delle partite quando sembrano già indirizzate. Contro la Roma è entrato al 70', in un momento delicato, e all'82' ha firmato il 2-2 che ha riacceso il Maradona.
Corriere dello Sport “Il Giovane e il Santos del gol”
Questa volta non si tratta di una partita ufficiale, ma dai campi di Castel Volturno arrivano segnali importanti.
Corriere dello Sport: “Colpo chiuso: Alisson Santos sbarca a Napoli per visite e firme”
