Roma | sparò e uccise ladro in fuga carabiniere condannato a tre anni

Nel 2020, durante un intervento a Roma, un carabiniere sparò e uccise un ladro siriano di 56 anni in fuga. Dopo un procedimento giudiziario, il militare è stato condannato a tre anni di reclusione. La vicenda ha suscitato discussioni sul corretto utilizzo della forza delle forze dell’ordine e sulle implicazioni legali in situazioni di emergenza.

È stato condannato a tre anni il carabiniere che nel settembre del 2020, durante un intervento per la segnalazione di un furto, sparò e uccise un ladro siriano di 56 anni. È la condanna inflitta al vicebrigadiere dell'Arma - in servizio al nucleo radiomobile di Roma - che la notte tra il 19 e il.

Uccise ladro a Roma, carabiniere condannato a tre anni - Il tribunale di Roma ha condannato a tre anni di carcere il carabiniere che uccise con un colpo di pistola un ... msn.com

Carabiniere uccise un ladro in fuga che aveva aggredito il collega con un cacciavite: condannato a 3 anni - Il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza di condanna a tre anni di carcere nei confronti di Emanuele Marroccella, un carabiniere del reparto Radiomobile accusato di eccesso ... msn.com

