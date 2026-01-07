Roma | sparò e uccise ladro in fuga carabiniere condannato a tre anni

Nel 2020, durante un intervento a Roma, un carabiniere sparò e uccise un ladro siriano di 56 anni in fuga. Dopo un procedimento giudiziario, il militare è stato condannato a tre anni di reclusione. La vicenda ha suscitato discussioni sul corretto utilizzo della forza delle forze dell’ordine e sulle implicazioni legali in situazioni di emergenza.

È stato condannato a tre anni il carabiniere che nel settembre del 2020, durante un intervento per la segnalazione di un furto, sparò e uccise un ladro siriano di 56 anni. È la condanna inflitta al vicebrigadiere dell'Arma - in servizio al nucleo radiomobile di Roma - che la notte tra il 19 e il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

