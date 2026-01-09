Carabiniere condannato a tre anni | uccise un ladro che aveva ferito il collega con un cacciavite

Un carabiniere è stato condannato a tre anni di reclusione per aver ucciso un ladro che aveva ferito un collega con un cacciavite. La sentenza ha suscitato preoccupazioni tra le forze dell’ordine, come evidenziato da Ilario Castello (NSC), che parla di malcontento e insicurezza tra chi indossa la divisa. La vicenda mette in luce le tensioni e le difficoltà affrontate quotidianamente dagli operatori di pubblica sicurezza.

L’amarezza di Ilario Castello (NSC): “Malcontento e insicurezza tra coloro che indossano una divisa”. “È amaro e paradossale che proprio nella giornata in cui si celebra il Tricolore, sia giunta una simile condanna per un servitore dello Stato che a quella bandiera ha prestato giuramento”: con queste parole, il segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Ilario Castello commenta la condanna a tre anni di reclusione inflitta dal Tribunale di Roma a un carabiniere che, nel settembre del 2020, durante un intervento per furto in corso, fu costretto a fare uso dell’arma di ordinanza per respingere la violenza dell’aggressore, causandone il decesso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

