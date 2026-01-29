Il presidente Corrado è chiaro | Tramoni resta al Pisa!

Matteo Tramoni resta al Pisa. Il presidente Giuseppe Corrado ha confermato che il calciatore continuerà a vestire la maglia nerazzurra anche quest’anno. La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa, in cui Corrado ha parlato anche della collaborazione con Banca di Pescia e Cascina per il centro sportivo.

PISA, 29 GENNAIO – Matteo Tramoni rimane al Pisa! Ad annunciarlo ufficialmente è stato il presidente Giuseppe Corrado, in occasione di una conferenza stampa per presentare il partner Banca di Pescia e Cascina per il centro sportivo. Si è chiusa così la “telenovela di gennaio“, come definita dallo stesso presidente nerazzurro, il quale ha aggiunto: “Siamo abituati a non rispondere alle parole banali. Ho letto la disanima nella quale era scritto che il giocatore sarebbe rimasto. Bene, è vero. In casi come questi correre dietro a illazioni, supposizioni, non va fatto”. Non solo: “Ho letto notizie di fantasia assoluta, con un effetto destabilizzante, che irritano il nostro direttore generale, come accadde la scorsa stagione, quando ci dettero in caduta libera in Serie B”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

