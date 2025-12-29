Ferie quasi finite | la Salernitana trascorrerà Capodanno al Mary Rosy
Le ferie estive stanno per concludersi. La Salernitana riprenderà gli allenamenti martedì 30 dicembre, dopo aver trascorso le festività di Capodanno al Mary Rosy. La squadra si prepara così alla ripresa delle attività, in vista delle prossime sfide di campionato.
Le ferie sono quasi finite. Dopo la settimana di riposo sindacale concessa in accordo con l'Aic, i calciatori granata si ritroveranno martedì 30 dicembre in città per la ripresa della preparazione. Il notiziarioL'allenatore della Salernitana, Giuseppe Raffaele, dovrà subito verificare le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Tutte le azioni dopo l’alluvione. La sindaca scrive ai residenti: rifiuti smaltiti e vasche quasi finite
Leggi anche: Amt, autisti dormono in auto davanti alle rimesse per chiedere ferie a Capodanno
Ferie quasi finite: la Salernitana trascorrerà Capodanno al Mary Rosy; Benevento, vacanze (quasi) finite: i giallorossi si preparano al rientro; Ferie finite, il Benevento torna a sudare: occhi puntati su Salvemini.
Ferie quasi finite: la Salernitana trascorrerà Capodanno al Mary Rosy - Dopo la settimana di riposo sindacale concessa in accordo con l'Aic, i calciatori granata si ritroveranno martedì 30 dicembre in città per la ripresa della preparazione ... salernotoday.it
Buongiorno a tutti urge consiglio, abbiamo improvvisamente ferie dal 31 dicembre al 6 Gennaio, con un bimbo di 2 anni e mezzo quasi, e quindi volevamo partire almeno qualche giorno. Consigli Europa o anche Italia. Il problema è che naturalmente ora i pr - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.