Tensione Salernitana gli ultras portano striscione e parrucche colorate al Mary Rosy

Gli ultras della Salernitana hanno portato uno striscione e parruccche colorate allo stadio Mary Rosy, protestando contro la gestione della squadra. La loro azzardata manifestazione si è svolta proprio nel giorno di Carnevale, sfruttando l’occasione per attirare l’attenzione. Con maschere vivaci e cartelli ironici, hanno voluto esprimere il loro disappunto in modo visibile e deciso.

Nel giorno di Carnevale, i supporter della curva Sud Siberiano hanno recapitato un messaggio rabbioso a tutti i tesserati granata Nel giorno di Carnevale, gli ultras della Salernitana hanno scelto l'ironia per veicolare il proprio malcontento. All'esterno del centro sportivo Mary Rosy, la casa degli allenamenti, è stato esposto uno striscione firmato con sigla unica, in rappresentanza di tutti i gruppi della curva Sud Siberiano. C'è scritto “Tanti auguri, pagliacci”. Allo striscione sono state affisse anche parrucche colorate. Un modo eloquente di prende posizione sul balletto di responsabilità che è andato in scena dopo il derby pareggiato allo stadio “Simonetta Lamberti”, contro la Cavese.🔗 Leggi su Salernotoday.it Ferie quasi finite: la Salernitana trascorrerà Capodanno al Mary Rosy Scontri sull’A1 tra tifosi: fermati 80 laziali, sequestrate mazze e coltelli. Tensione con gli ultras del Napoli Nelle prime ore del mattino, la polizia ha fermato 80 tifosi laziali al casello di Monte Porzio Catone, sequestrando mazze e coltelli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vigilia ad alta tensione: rissa tra tifosi di Salernitana e Cavese a Vietri; Cavese-Salernitana, sale la tensione: rissa tra tifosi a Vietri sul Mare; Salernitana, alta tensione: ultras e tifosi contro Iervolino e Faggiano. Arechi deserto; Salernitana, ripresa al Mary Rosy tra campo e tensione: attesi segnali dalla tifoseria. Caos Salernitana, lo striscione degli ultras: «Pagliacci»Tanti auguri, pagliacci. Nel giorno di Carnevale, gli ultras della Salernitana hanno affisso questo striscione all'ingresso del ... msn.com Salernitana, alta tensione: ultras e tifosi contro Iervolino e Faggiano. Arechi desertoVince la Salernitana, ma l’Arechi fischia. E non potrebbe essere altrimenti dopo una serie di prestazioni negative culminate con una classifica che vede i granata lontanissimi dalla ... tuttoc.com *Salernitana: pari, rimpianti e alta tensione dopo il derby* "Occasione sprecata dai granata nella giornata in cui pareggiano Benevento e Catania, stoppate da Latina e Siracusa" x.com Salernitana: pari, rimpianti e alta tensione dopo il derby "Occasione sprecata dai granata nella giornata in cui pareggiano Benevento e Catania, stoppate da Latina e Siracusa" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #derby #eseiprotagonista #granata facebook