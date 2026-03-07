Finale Coppa Italia Serie D | Ancona-PIstoiese 0-0 | un Del Conero delle grandi occasioni per spingere i dorici al ' ribaltone' - LA DIRETTA

Nella finale di Coppa Italia Serie D, Ancona e Pistoiese hanno terminato con un pareggio a reti inviolate. La partita si è giocata allo stadio Del Conero, con le formazioni ufficiali che vedevano Mengucci tra i pali per i dorici, mentre la Pistoiese schierava i propri titolari. La sfida si è conclusa senza reti, lasciando in bilico la decisione sul vincitore.

Il pubblico delle grandi occasioni per il return match che mette in palio il trofeo. Si riparte dal 2-0 con cui i toscani si sono imposti all'andata - SEGUI LA NOSTRA DIRETTA ANCONA: Mengucci, Ceccarelli, Bonaccorsi, Rovinelli, D'Incoronato, Gelonese, Gerbaudo, Sparandeo, Babbi, Calisto, Cericola. All. MauriziIn panchina: Salvati, Miola, Petito, Giordani, De Luca, Markic, Polenta, Calisto, Teraschi PISTOIESE: Giuliani, Gennari, Bertolo, Kharmoud, Biagi, Raicevic, Della Latta, Maldonado, Tempre, Pellizzari, Costa Pisani, Russo. All. LucarelliIn panchina: Magalotti, Pellegrino, Accardi, Rossi, Campagna, Pinzauti, Cuomo, Pellizzari, Sangare