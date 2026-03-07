Martedì 10 marzo alle ore 15.30, il Copasir terrà un’audizione presso l’Aula del VI piano di Palazzo San Macuto. La seduta vedrà la partecipazione del ministro Piantedosi, che sarà ascoltato in conformità all’articolo 31, comma 1, della legge n.

ROMA - Martedì 10 marzo, a partire dalle ore 15.30, presso l'Aula del VI piano di Palazzo San Macuto, il Copasir svolgerà l'audizione, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è un organo bicamerale del Parlamento italiano, istituito dalla legge 1242007, incaricato di esercitare il controllo e la vigilanza sull'operato dei servizi segreti (AISE e AISI) e del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). Garantisce che l'intelligence operi nel rispetto della Costituzione e delle leggi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Copasir, martedì 10 marzo audizione del ministro Piantedosi

