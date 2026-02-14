Copasir audizione del ministro Urso martedì 17 febbraio
Il Copasir ha convocato il ministro Adolfo Urso per un’audizione martedì 17 febbraio alle 14, nel suo ufficio a Palazzo San Macuto. La riunione si concentrerà sulle recenti iniziative del governo per sostenere le imprese italiane, con particolare attenzione alle strategie per rafforzare il Made in Italy.
ROMA – Martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 14, presso l’aula del VI piano di Palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolgerà l’audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso (foto). E’ quanto si legge in una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
