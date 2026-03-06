Caso Rossi oggi le novità Giusti chiede di parlare Martedì 10 l’audizione

Oggi ci sono novità nel caso Rossi: Francesco Giusti ha richiesto di essere ascoltato dalla commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi. La richiesta è stata presentata ufficialmente e l’audizione è prevista per martedì 10. Giusti ha fatto sapere di voler esporre la sua versione dei fatti. La commissione ha confermato l’appuntamento per l’interrogatorio.

di Laura Valdesi SIENA Francesco Giusti ha chiesto ufficialmente di parlare. Di essere ascoltato dalla commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di David Rossi. E lo ha fatto inviando una lettera attraverso i suoi legali, Luigi De Mossi ed Emiliano Ciufegni. Una missiva giunta a destinazione mercoledì 4 marzo, datata 20 febbraio. "Abbiamo fissato per martedì 10 marzo la sua audizione, alle ore 11. Una scelta compiuta dall'Ufficio di presidenza stamani (ieri, ndr)", spiega Gianluca Vinci che guida la commissione d'inchiesta. Accertamenti su Giusti, ex segretario della Lega Nord a Siena e dipendente Mps, erano stati disposti dopo...