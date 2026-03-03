Le ragioni del sì e del no all' Università un confronto sulla riforma della giustizia

All’interno dell’Aula Pugliatti dell’Università di Messina si è svolto un dibattito tra sostenitori e oppositori della riforma della giustizia proposta dal ministro Carlo Nordio. Le discussioni hanno riguardato principalmente la separazione delle carriere e la possibile modifica costituzionale. L’evento ha visto la partecipazione di diversi relatori, che hanno espresso le proprie posizioni in modo diretto e senza riserve.

Nell'Aula Pugliatti dell'Università di Messina si è svolto un partecipato e vivace confronto sulle ragioni del "Sì" e del "No" alla riforma della giustizia promossa dal ministro Carlo Nordio, con particolare riferimento alla separazione delle carriere e alla prospettata riforma costituzionale.