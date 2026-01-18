Notte di controlli nelle zone della movida milanese | 600 persone identificate 6 arresti e una discoteca chiusa a Rogoredo

Nella notte a Milano, i carabinieri hanno effettuato controlli nelle aree della movida, identificando circa 600 persone. Durante le verifiche, sono stati arrestati sei soggetti e una discoteca a Rogoredo è stata temporaneamente chiusa per violazioni di sicurezza e lavoro irregolare. Ai gestori sono state comminate sanzioni amministrative. Si tratta di un intervento volto a garantire maggiore sicurezza nelle zone di intrattenimento della città.

Milano, 18 gennaio 2026 – A Milano i carabinieri hanno chiuso temporaneamente una discoteca nella zona di Rogoredo per gravi violazioni in materia di sicurezza e per l'impiego di lavoro irregolare, ai gestori è stata comminata anche una multa. È l'esito di una nottata di controlli delle forze dell'ordine in città, che si è concentrata in particolare nelle periferie e nei luoghi della movida, come deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica. Il prefetto Claudio Sgaraglia alla presentazione del bilancio della lotta alla criminalità Corvetto e Rogoredo . La notte scorsa la polizia ha arrestato cinque egiziani per rapina aggravata in concorso all'altezza dell' Alzaia Naviglio Pavese, un cittadino straniero irregolare colto nella cessione di eroina (trovato in possesso anche di 5 grammi di eroina, 2 di cocaina, denaro e un bilancino) e due responsabili di una rapina in gioielleria in via San Giovanni sul Muro.

