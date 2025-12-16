Roma controlli straordinari nel Municipio VI | arresti denunce e sanzioni salate
Nel Municipio VI di Roma, i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari a Borghesiana e Finocchio, portando all'arresto di una persona per droga e al deferimento di tre soggetti. L’operazione si inserisce in un’intensa attività di prevenzione e repressione della criminalità, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nel territorio.
CRONACA DI ROMA – Un blitz dei Carabinieri a Borghesiana e Finocchio porta a un arresto per droga e tre denunce. Raffica di multe per oltre 10mila euro. Durante un servizio di controllo straordinario condotto dai Carabinieri della Compagnia di Frascati nei quartieri Borghesiana e Finocchio, nel Municipio VI di Roma, è stato arrestato un uomo per spaccio, denunciate tre persone e comminate sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro. Le operazioni, mirate soprattutto alle zone attorno alle fermate Metro C Grotte Celoni e Torre Angela, seguono le direttive del Prefetto di Roma Lamberto Giannini e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Romadailynews.it
