Battipaglia controlli della Polizia nelle scuole | sequestrata droga e un coltello

La Polizia di Battipaglia ha effettuato controlli nelle scuole del territorio. Durante l’operazione, sono stati sequestrati droga e un coltello. L’obiettivo è mantenere gli ambienti scolastici sicuri per gli studenti. Gli agenti hanno intensificato i controlli per prevenire situazioni di rischio e garantire un clima di tranquillità nelle scuole.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l'impegno della Polizia di Stato nel progetto "Scuole Sicure", un'iniziativa volta a garantire ambienti protetti dove gli studenti possano concentrarsi esclusivamente sul proprio percorso di studio e di crescita personale. In questo contesto, lo scorso 30 gennaio, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno effettuato un controllo mirato presso un Istituto di Istruzione Superiore del centro cittadino. L'operazione, condotta con il supporto della Polizia Scientifica e di un'unità cinofila della Questura di Napoli, rientra nel più ampio piano di prevenzione volto a contrastare fenomeni di illegalità e a promuovere la cultura della sicurezza tra i giovanissimi.

