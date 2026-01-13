Maxi operazione della polizia tra stazione e centro 4 arresti e droga
Nella recente operazione condotta dalla polizia tra la stazione e il centro città, sono stati effettuati quattro arresti per spaccio di droga e sequestrati circa 250 grammi di sostanze stupefacenti. Oltre cento persone sono state identificate nel corso delle attività, contribuendo a rafforzare il controllo sul territorio e a contrastare il fenomeno dello spaccio.
Oltre cento persone identificate, quattro arresti per spaccio di sostanze stupefacenti e circa 250 grammi di droga sequestrata. È il bilancio dell’intensa attività di controllo del territorio messa in campo dalla polizia, con particolare attenzione alle aree della stazione e di Piazza XX. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Due arresti per droga e armi clandestine, sanzioni per 22mila euro e 600 grammi di droga sequestrati: maxi operazione della polizia anche nel Chietino [VIDEO]
Leggi anche: Operazione anti droga della Polizia: due arresti
Due aggressioni in mezz'ora nei pressi della Stazione Termini: una vittima è in prognosi riservata; Termini sotto assedio dopo la duplice aggressione: denunce, arresti ed espulsioni; Due aggressioni a Roma: grave funzionario ministero, ferito rider. Quattro fermati; Halloween sicuro: maxi operazione interforze VIDEO.
Doppia aggressione nella zona di Termini, scatta il maxi controllo della polizia - Un uomo ridotto in gravi condizioni dopo un pestaggio, vittima anche un rider. altarimini.it
Roma, due aggressioni vicino alla stazione Termini: gravissimo un uomo - Il brutale episodio di violenza sarebbe avvenuto in via Giolitti, a pochi passi dalla stazione Termini. meridiananotizie.it
Crotone, rafforzati i controlli sul territorio: maxi operazione della Polizia contro reati e spaccio - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone, impegnando le diverse articolazion ... strettoweb.com
Da stazione di polizia a manifesto di bellezza. Così un edificio vittoriano a pochi passi da Buckingham Palace è diventato Casa Italia: non solo la sede dell’ambasciata a Londra, ma un palcoscenico aperto a tutte le sfumature del design. Tra pezzi di grandi ma - facebook.com facebook
Salgono a quattro i fermati dalla polizia per le due aggressioni avvenute ieri sera in zona Termini a Roma. In particolare per il pestaggio del funzionario ministeriale, oltre al 20enne tunisino, è stato fermato un 18enne egiziano con precedenti per rapina, ricet x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.