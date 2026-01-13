Maxi operazione della polizia tra stazione e centro 4 arresti e droga

Nella recente operazione condotta dalla polizia tra la stazione e il centro città, sono stati effettuati quattro arresti per spaccio di droga e sequestrati circa 250 grammi di sostanze stupefacenti. Oltre cento persone sono state identificate nel corso delle attività, contribuendo a rafforzare il controllo sul territorio e a contrastare il fenomeno dello spaccio.

Roma, due aggressioni vicino alla stazione Termini: gravissimo un uomo - Il brutale episodio di violenza sarebbe avvenuto in via Giolitti, a pochi passi dalla stazione Termini. meridiananotizie.it

Crotone, rafforzati i controlli sul territorio: maxi operazione della Polizia contro reati e spaccio - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone, impegnando le diverse articolazion ... strettoweb.com

Da stazione di polizia a manifesto di bellezza. Così un edificio vittoriano a pochi passi da Buckingham Palace è diventato Casa Italia: non solo la sede dell’ambasciata a Londra, ma un palcoscenico aperto a tutte le sfumature del design. Tra pezzi di grandi ma - facebook.com facebook

Salgono a quattro i fermati dalla polizia per le due aggressioni avvenute ieri sera in zona Termini a Roma. In particolare per il pestaggio del funzionario ministeriale, oltre al 20enne tunisino, è stato fermato un 18enne egiziano con precedenti per rapina, ricet x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.