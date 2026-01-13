Maxi operazione della polizia tra stazione e centro 4 arresti e droga

Nella recente operazione condotta dalla polizia tra la stazione e il centro città, sono stati effettuati quattro arresti per spaccio di droga e sequestrati circa 250 grammi di sostanze stupefacenti. Oltre cento persone sono state identificate nel corso delle attività, contribuendo a rafforzare il controllo sul territorio e a contrastare il fenomeno dello spaccio.

Oltre cento persone identificate, quattro arresti per spaccio di sostanze stupefacenti e circa 250 grammi di droga sequestrata. È il bilancio dell’intensa attività di controllo del territorio messa in campo dalla polizia, con particolare attenzione alle aree della stazione e di Piazza XX. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

