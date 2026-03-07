Controlli della Polizia di Stato per il contrasto dei furti | allontanati tre stranieri trovati in possesso di strumenti da scasso

Il 7 marzo 2026, la Polizia di Stato di Arezzo ha effettuato controlli mirati contro i furti. Durante le operazioni, sono stati fermati e allontanati tre cittadini stranieri trovati in possesso di strumenti da scasso. Le verifiche sono state effettuate nel centro cittadino e nelle zone periferiche. Nessun altro dettaglio su eventuali altri soggetti coinvolti o su ulteriori accertamenti.

Arezzo, 7 marzo 2026 – Controlli della Polizia di Stato per il contrasto dei furti: allontanati tre stranieri trovati in possesso di strumenti atti allo scasso. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio messi in campo dalla Polizia di Stato lungo le direttrici di transito verso il centro città, nella serata di ieri, in zona Giotto, la Volante della Questura ha fermato per un accertamento un’auto che proprio alla vista della polizia aveva compiuto una manovra alquanto sospetta accostando repentinamente a bordo strada. A bordo del mezzo vi erano tre soggetti, stranieri, di un’età compresa tra i trenta e i quaranta anni, che alla richiesta degli agenti, pur comprendendo e parlando bene l’italiano, non hanno saputo fornire una giustificazione sulla loro presenza nel territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Controlli della Polizia di Stato per il contrasto dei furti: allontanati tre stranieri trovati in possesso di strumenti da scasso Controlli della Polizia di Stato: due stranieri irregolari allontanati e sorveglianza speciale per soggetto pericolosoEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Denunciati tre uomini trovati in possesso di arnesi da scasso a MontesilvanoTre uomini di nazionalità albanese sono stati denunciati dai carabinieri per il reato di possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Aggiornamenti e notizie su Controlli della Polizia. Temi più discussi: Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato nella zona Stazione; Controlli bus gite scolastiche – Nota comandante Polizia Municipale; Polizia Locale di Napoli: Controlli mirati tra Via Casanova e Piazza San Francesco a Capuana. Accertate 21 violazioni al Codice della Strada.; Sicurezza stradale: controlli congiunti Polizia Locale – Motorizzazione Civile su ciclomotori e velocipedi a pedalata assistita. Polizia, nuovi controlli straordinari in centro e prima periferia: denunciato un uomoLo straniero è risultato inottemperante al foglio di via obbligatorio ed era in possesso di stupefacenti. In campo anche la polizia locale ... luccaindiretta.it Controlli ad alto impatto della Polizia a Bari: 300 persone identificate e tre espulsioniBARI - Vasta operazione di controllo del territorio ad alto impatto della Polizia di Stato a Bari, coordinata dal questore Annino Gargano. I servizi hanno interessato in particolare le aree della st ... giornaledipuglia.com I controlli della polizia municipale al parco delle Coste di Cognola: denunciato un uomo #TG33Trentino --- TV33 | La tua TV in Trentino-Alto Adige Canale 19 del digitale terrestre Live e on demand sul sito TV33 Redazioni a Trento e a Bolzano - facebook.com facebook