Controlli della Polizia di Stato | due stranieri irregolari allontanati e sorveglianza speciale per soggetto pericoloso

Recenti controlli della Polizia di Stato ad Arezzo hanno portato all’allontanamento di due cittadini stranieri irregolari e all’applicazione di una misura di sorveglianza speciale per un soggetto considerato pericoloso. L’attività rientra in un’azione di monitoraggio e sicurezza del territorio, finalizzata a garantire il rispetto delle normative e la tutela della collettività.

Intensa attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato ad Arezzo, dove negli ultimi giorni sono stati eseguiti due allontanamenti di cittadini stranieri irregolari e notificata una misura di prevenzione personale a carico di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Nel primo caso, un giovane di nazionalità albanese, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato rimpatriato nella serata di giovedì 8 gennaio. L'uomo è stato accompagnato all'aeroporto di Pisa e imbarcato su un volo diretto in Albania. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di reingresso in Italia per cinque anni; l'eventuale violazione comporterebbe l'arresto immediato.

