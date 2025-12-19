Denunciati tre uomini trovati in possesso di arnesi da scasso a Montesilvano

Tre uomini di nazionalità albanese sono stati denunciati dai carabinieri di Montesilvano per aver trovato in possesso di arnesi da scasso. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla loro identificazione e al sequestro degli strumenti, al fine di prevenire eventuali reati. L’episodio sottolinea l’attenzione delle autorità locali sulla sicurezza e la lotta contro i furti nella zona.

© Ilpescara.it - Denunciati tre uomini trovati in possesso di arnesi da scasso a Montesilvano Tre uomini di nazionalità albanese sono stati denunciati dai carabinieri per il reato di possesso ingiustificato di arnesi da scasso.Nell'ambito di mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria predisposti, in occasione dell'approssimarsi delle festività natalizie dal.

